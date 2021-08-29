Новости выходных: гарантии для сохранения транзита и последствия отказа от декларирования

О новых предприятиях. Премьер-министр Денис Шмыгаль обязал министров, глав обладминистраций и Киевской горадминистрации создать новые предприятия или восстановить уже существующие.

О МАУ. CEO компании Евгений Дыхне заявил, что сейчас финансовое положение авиакомпании максимально стабильное и эффективное, а компания платит все текущие платежи и находится в диалоге с государством.

О добровольном декларировании. Министр финансов Сергей Марченко назвал ряд причин, почему нужно будет воспользоваться возможностью добровольно задекларировать свои доходы.

Об Укравтодоре. Ведомство по консорциумному кредита получит 376 млн долларов сроком на пять лет для финансирования программы "Большое строительство".

О транзите. Глава НАК Нафтогаза Юрий Витренко назвал наиболее реалистичные гарантии сохранения транзита через Украину.