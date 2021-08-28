Витренко назвал наиболее реалистичные гарантии для сохранения транзита

ФОТО: NORD-STREAM2.COM

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко назвал наиболее реалистичные гарантии сохранения транзита через Украину.

Об этом он написал на facebook.

По его словам, он видит следующие гарантии:

- перенос точек передачи газа в действующих контрактах Газпрома, согласно которым газ сейчас идет в Европу через Украину, на границу РФ-Украина, чтобы сами европейские компании заказывали транзит газа через Украину до 2035 года

- создание на электронной платформе Газпромэкспорта точки поставки дополнительных объемов газа на границе РФ-Украина; опять же, чтобы европейские покупатели этого газа сами могли заказывать транзит газа через Украину

- разблокировка доступа к украинской газотранспортной системы со стороны РФ для других экспортеров газа в Европу, в частности из Центральной Азии.

"Все вышеперечисленное - это не прихоти Украины", - добавил глава НАКа.

Напоминаем:

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

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