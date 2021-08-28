СМИ: Шмыгаль обязал подчиненных создать новые предприятия или восстановить уже существующие

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Премьер-министр Денис Шмыгаль обязал министров, глав обладминистраций и Киевской горадминистрации создать новые предприятия или восстановить уже существующие.

Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении ZN.UA.

По словам издания, интересуют предприятия с количеством работников от 500 человек.

"С этой целью необходимо разработать инвестиционные проекты и начать поиск инвесторов с учетом режима "инвестиционной няни", - говориться в сообщении.

Напоминаем:

Всего среди объектов государственной собственности в Украине работает 43,6% предприятий, однако во владении министерств работает только 29% – прошлый год они закончили с убытком в 17,5 млрд грн.

Индекс сельскохозяйственной продукции впервые с февраля 2020 года достиг положительного значения с приростом в 2,5%, за первую половину 2021 года падение составило 8,2%.

Промышленное производство в Украине в июле выросло на 0,2% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 0,9%.