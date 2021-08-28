Сложности с наличными в банках: Марченко назвал причины добровольного декларирования

Министр финансов Сергей Марченко назвал ряд причин, почему нужно будет воспользоваться возможностью добровольно задекларировать свои доходы.

Об этом он сообщил в своей колонке в одном из СМИ.

"В частности, в дальнейшем будет все сложнее разместить наличные в банковских учреждениях или приобрести собственность, если гражданин не имел официального дохода", - написал министр.

Он также добавил, что по его мнению этот Закон не о бюджетных поступлениях, а о создании цивилизованных условий в налогообложении доходов граждан. "Граждане которые воспользуются этой возможностью смогут спокойно распоряжаться своими активами. Для них это будет чистая финансовая история", - резюмировал он.

Напоминаем:

1 сентября 2021 в Украине начнется добровольная налоговая амнистия. Накануне народные депутаты приняли инициированные президентом Владимиром Зеленским законы.

Теперь в течение года все, кто десятилетиями не платили налоги с доходов, будут иметь право легализовать свои доходы.

Читайте также: Принято в целом. Как будет работать налоговая амнистия Зеленского и почему Ахметова и Коломойского не простят