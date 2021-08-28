Сложности с наличными в банках: Марченко назвал причины добровольного декларирования
Министр финансов Сергей Марченко назвал ряд причин, почему нужно будет воспользоваться возможностью добровольно задекларировать свои доходы.
Об этом он сообщил в своей колонке в одном из СМИ.
"В частности, в дальнейшем будет все сложнее разместить наличные в банковских учреждениях или приобрести собственность, если гражданин не имел официального дохода", - написал министр.
Он также добавил, что по его мнению этот Закон не о бюджетных поступлениях, а о создании цивилизованных условий в налогообложении доходов граждан. "Граждане которые воспользуются этой возможностью смогут спокойно распоряжаться своими активами. Для них это будет чистая финансовая история", - резюмировал он.
Напоминаем:
1 сентября 2021 в Украине начнется добровольная налоговая амнистия. Накануне народные депутаты приняли инициированные президентом Владимиром Зеленским законы.
Теперь в течение года все, кто десятилетиями не платили налоги с доходов, будут иметь право легализовать свои доходы.
Читайте также: Принято в целом. Как будет работать налоговая амнистия Зеленского и почему Ахметова и Коломойского не простят
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua