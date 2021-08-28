Финансовое положение МАУ сейчас максимально стабильное и эффективное — CEO

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CEO "МАУ" Евгений Дыхне заявил, что сейчас финансовое положение авиакомпании максимально стабильное и эффективное, а компания платит все текущие платежи и находится в диалоге с государством.

Об этом он сообщил "Интерфакс-Украина".

По его словам, МАУ платит текущие платежи, а с аэропортом "Борисполь" перешли на предоплату, добавив, что все проблемы, накопленные до 2019 года, вынесены за скобки .

"Несмотря на заявление СНБО, которое была интерпретировано несколько в иной манере, чем суть проблемы, и, собственно, протокольное решение СНБО о разработке плана мероприятий по стабилизации деятельности авиационной отрасли, мы находимся впервые за много лет в диалоге с властью.

И профильный министр, и все чиновники, принимающие решения, видят в моих словах и действиях желание цивилизованным способом урегулировать, реструктурировать, разработать план выплат. И это получает соответствующий отклик", - сообщил он.

По словам Дыхне, и если бы не COVID-19 и Иран, авиакомпания была бы "суперуспешной" уже в 2020 году.

"В кризисный 2020 с точки зрения операционных показателей мы были более эффективными, чем много лет до этого. За этот период мы вернули пассажирам 44 млн долл, притом что покупки билетов в какой-то период острой фазы пандемии сведены к нул ", - заявил он. Добавив, что чистая прибыль в первом полугодии 2021 составляет 21,7 млн грн.

Напоминаем:

СНБО поручил правительству урегулировать ситуацию с долгами "Международных авиалиний Украины" перед аэропортом "Борисполь" и Государственным предприятием обслуживания воздушного движения.

По его словам, у предприятия "Украэроруха" и аэропорта "Борисполь" образовались долги за невыполнения МАУ обязательств перед ними. А это, в свою очередь, может привести к тому, что авиакомпания МАУ прекратит свою работу.

Авиакомпания "МАУ" завершила 2020 с убытком в 4,5 млрд грн против 1,6 млрд грн прибыли в 2019 году.

В июле 2020 года сообщалось, что авиакомпания "МАУ" вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долларов убытков и сокращает 900 сотрудников.

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