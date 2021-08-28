Укравтодор получил кредит на 376 миллионов долларов
Укравтодор по консорциумному кредиту получит 376 миллионов долларов сроком на пять лет для финансирования программы "Большое строительство".
Об этом сообщил глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер, передает "Интерфакс-Украина".
Договор подписало ведомство с Укрэксимбанком, Ощадбанком, Укргазбанком, ТАСкомбанком, банком "Кредит Днепр" и ПУМБом. Сообщается, что ставка по кредиту составляет 4,9% годовых в валюте.
Укрэксимбанк как координатор кредита предоставил 45% от суммы финансирования в эквиваленте 165 млн долл, Ощадбанк - до 150 млн, Укргазбанк – до 50 млн, банк "Кредит Днепр" – 13 млн, ПУМБ – до 10 млн, а ТАСкомбанк – 14 млн долл.
Указывается что, заемщик получил единые от всех банков-партнеров условия и в дальнейшем будет взаимодействовать исключительно с банком-координатором.
Пресс-служба отметила, что договор был подписан между несколькими банками, потому что как показали консультации с Минфином, ни один украинский банк не может самостоятельно предоставить такую значительную сумму средств, поскольку она превышает нормативы банков.
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