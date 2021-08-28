Укравтодор получил кредит на 376 миллионов долларов

ФОТО: УКРАВТОДОР

Укравтодор по консорциумному кредиту получит 376 миллионов долларов сроком на пять лет для финансирования программы "Большое строительство".

Об этом сообщил глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер, передает "Интерфакс-Украина".

Договор подписало ведомство с Укрэксимбанком, Ощадбанком, Укргазбанком, ТАСкомбанком, банком "Кредит Днепр" и ПУМБом. Сообщается, что ставка по кредиту составляет 4,9% годовых в валюте.

Укрэксимбанк как координатор кредита предоставил 45% от суммы финансирования в эквиваленте 165 млн долл, Ощадбанк - до 150 млн, Укргазбанк – до 50 млн, банк "Кредит Днепр" – 13 млн, ПУМБ – до 10 млн, а ТАСкомбанк – 14 млн долл.

Указывается что, заемщик получил единые от всех банков-партнеров условия и в дальнейшем будет взаимодействовать исключительно с банком-координатором.

Пресс-служба отметила, что договор был подписан между несколькими банками, потому что как показали консультации с Минфином, ни один украинский банк не может самостоятельно предоставить такую значительную сумму средств, поскольку она превышает нормативы банков.