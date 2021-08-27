Новости 27 августа: аукцион по продаже ОГХК отменили, отопительный сезон под угрозой

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О приватизации. Фонд госимущества принял решение об отмене приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания", поскольку после проверки полученных заявок к торгам может быть допущено только одного участника. Новая дата аукциона будет объявлена в ближайшее время.

Об Укрзализныце. Швейцарская Конфедерация предоставит экспортное финансирование в объеме до 500 млн евро на обновление парка поездов "Укрзализныци"

О газовых долгах. Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ - они превышают 100 млрд грн.

О Рудьковском. Офис генпрокурора просит суд изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей для экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации похищения и пыток главы компании "Нефтегаздобыча"

О тепле. Оператор газотранспортной системы Украины заявляет об увеличении долгов облгазов до общей суммы 9,2 млрд грн, а это ставит под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона - из них 7 млрд грн задолжали облгазы Фирташа

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