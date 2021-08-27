Промзони очікують жителів: де в Києві є вільна земля для забудовників

У Києві майже не залишилось вільних земельних ділянок під забудову. Про це говорить кожен учасник ринку нерухомості.

Причини такого явища частково криються в результатах роботи V скликання Київської міської ради, коли мером був Леонід Черновецький, а секретарем Київради – Олесь Довгий. Тоді, у 2006-2010 роках, за участі "молодої команди" відбувалось масштабне відчуження комунального майна та земельних ділянок.

За цей період під роздачу пішли землі підприємств, агрокомбінатів, заводів та кооперативів. Для забудови цих ділянок житлом їхні нові власники ініціювали розробку детальних планів територій зі зміною цільового призначення землі.

Наразі більша частина цих ділянок вже забудувана новими житловими комплексами, а менша – чекає своєї черги. Ці ділянки або належать фірмам, що отримали їх 10-15 років тому, або перепродані, або нові скликання Київради подовжують їм терміни оренди.

Через брак пропозиції ділянок під забудову девелопери починають ставити будівельні паркани на територіях парків, скверів, природних зон, "віджимати" дитячі майданчики, руйнувати історичні будівлі.

Один з останніх прикладів – ухвалення Київрадою детального плану території Мінського масиву, який передбачає зведення 19 будинків висотою до 26 поверхів на землях агрокомбінату "Пуща-Водиця". Мешканці Оболонського масиву впевнені, що після завершення їх будівництва навантаження на існуючу інфраструктуру району значно посилиться.

Разом з тим в столиці України лишаються тисячі гектарів землі, на яких можна і треба будувати житло для задоволення зростаючого попиту. Де саме ця земля?

"Шви" на тканині міста

Рятівним кругом для девелоперів і киян може стати забудова колишніх промислових зон в межах столиці. Цей сценарій передбачає і діючий генплан, і проєкт нового генплану.

"Новий генплан передбачає перепрофілювання 1662 гектарів територій для громадської багатофункціональної, житлової багатоквартирної забудови та озеленення", – повідомили ЕП в комунальній організації "Інститут генерального плану м. Києва".

Загальна площа промислових зон в межах Києва, за діючим генпланом, перевищує 7 тис га. Для порівняння, площа всієї житлової забудови столиці сьогодні сягає майже 13 тис га.

Великі промислові ділянки переважно знаходяться вздовж залізничних колій, на березі Дніпра, поряд з вулицями магістрального руху.

Індустріальна економіка Радянського Союзу передбачала планування міста з чітким поділом на місця для праці та "спальні" мікрорайони. Та умови змінились і сьогодні чимало промислових зон використовуються не за призначенням або просто закинуті.

Директор компанії M4U Володимир Даниленко називає промзони "швами" на міській тканині, які не використовуються на благо міста. Через них створюються диспропорції житла, робочих місць та транспортних зв'язків.

"Маючи поздовжні промислові зони між житловими кварталами, ми "відсікаємо" комунікації між ними та ділимо міську інфраструктуру на частини. Привабливість житла поруч з промзонами і його ціна знижується", – каже експерт.

За словами Даниленка, омолодження промислових територій призведе до їх інтеграції із суміжними районами, підвищення цін на вже існуюче поруч з ними житло та покращить якість життя киян.

Компанія M4U займається розробкою смарт-рішень для девелоперів, і два роки тому дослідники порахували ємність київських промислових зон у грошовому вимірі.

Створена ними система розраховує цінність кожного окремого місця в Києві на основі 60 факторів. Головні з них – місцезнаходження і базові людські запити: соціальна інфраструктура, висока концентрація місць прикладання праці, транспортна доступність.

"Люди готові переплачувати за квартири для економії часу на дорогу на роботу. Приклад – Печерськ, де багато офісних центрів. Низькі обсяги девелопменту в цьому районі призвели до "вибуху" цін", – наголошує директор M4U.

Завдяки системі можна вирахувати вартість квадратного метра житла на будь-якій заданій ділянці міста та суму коштів, які забудовник може потенційно виручити у разі продажу всіх квартир.

На базі системи компанія M4U створила інтерактивну онлайн-карту, на якій клаптиками зображено окремі зони із зазначенням їх "інвестиційного потенціалу".

4 трильйони гривень і 50 років роботи

На карту M4U нанесла тільки ті ділянки промислових зон, щодо яких вже розроблені детальні плани територій, і в яких передбачена майбутня житлова забудова. Тобто ті ділянки, які рано чи пізно, але точно будуть забудовані житловими будинками.

За оцінками Даниленка, загальна площа нанесених на карту ділянок не перевищує 20% від усієї площі промислових зон Києва. Тобто близько 1,4 тис га.

Найцікавіша цифра результатів дослідження – 4 трлн грн. Саме такий дохід можуть отримати забудовники у разі викупу інвесторами 100% квартир на початковій стадії реалізації нанесених на карту проєктів.

Розробники наголошують, що отримана цифра – це обережний розрахунок на основі поточних цін. Висхідні дані постійно змінюються з подорожчанням житла та зростанням ринку.

"Ми не намагалися досягти 100-відсоткової точності. Це не комерційна інформація, яку девелопер може покласти в основу бізнес-плану. Цей сервіс розрахований привернути увагу на обсяг і потенціал ринку", – підкреслює Даниленко.

Очевидно, що викупити такий обсяг житла не вийде ні за день, ні за рік. Як очевидно і те, що на руках українців просто немає такої кількості коштів. Грошова маса в Україні станом на липень становила менше половини необхідної суми – 1,9 трлн грн.

Скільки років знадобиться інвесторам, щоб викупити потенційну пропозицію житла?

Для розрахунку цієї цифри дослідники взяли показник попиту на квартири за 2020 рік. За даними M4U, торік забудовники у Києві продали 40,5 тис квартир на загальну суму 75 млрд грн.

Зазначимо, що точна офіційна інформація про кількість проданих квартир та ємність ринку відсутня, оскільки продаж квартир та їх подальша реєстрація є подіями розірваними у часі.

Даниленко запевняє, що їх модель прогнозування має точність 80% та продовжує "калібруватися". За даними партнерів M4U, прогноз співпадає з офіційними даними доволі точно. Серед партнерів компанії – забудовники Perfect Group, "Ковальська" та Citex Development.

Отже, за нинішніх цін та торішнього рівня попиту, знадобиться 53 роки на забезпечення покупців житлом, а будівельників – роботою, працюючи над девелопментом тільки 1/5 території київських промзон.

Що дозволить наростити темпи будівництва і забудувати ці землі швидше? Зростання кількості угод на ринку.

Що може його спричинити? На думку Даниленка, поштовх можливий у разі запуску "реально працюючих" іпотечних програм або альтернативних інститутів фінансування.

Чи є в українців бажання купувати нові квартири? Ще б пак. За даними результатів соціологічного дослідження, яке на замовлення M4U провела компанія Gradus, 45% мешканців Києва, обласних центрів та міст-мільйонників хотіли би покращити житлові умови.

Скільки ж українців реально можуть це зробити? За розрахунками M4U, у 2020 році лише близько 3% "бажаючих" змогли придбати нову квартиру. Стільки ж припадає на вторинний ринок нерухомості.

Але девелопери не прагнуть будувати в промзонах

Що заважає власникам землі почати масове будівництво житла на промислових землях?

За словами Володимира Даниленка, ревіталізація або омолодження промзон вимагає більших зусиль за співставної кількості дозвільних процедур і документів.

"Забудовникам важко запустити "довгі" проєкти, такі як ЖК на території промзон. Це затримує введення в експлуатацію будинків та відбиває бажання освоювати промислові території", – каже керівник напрямку досліджень і розробок M4U Микола Коцюруба.

Зокрема, девелоперам не вистачає державної або місцевих програм спрощення реновації територій.

"Хочеш "красиву та нарядну" ділянку в центрі міста – будь готовий пройти складний шлях. Хочеш перебудувати "сірий та сумний" шматок промзони – держава повинна позбавити тебе вовтузіння з документами", – вважає Даниленко.

На його думку, влада міста повинна бути зацікавлена в "новому житті" промислових зон. У якості прикладу він наводить Польщу, де муніципалітети заздалегідь готуються до девелопменту території, формуючи майбутню цінність території будівництвом інфраструктури.

Як можна бути впевненим, що забудовники не "паразитуватимуть" на існуючій інфраструктурі міста? Рецепт Даниленка – поліфункціональність девелопменту.

"Створення разом з житлом комерційної, ділової та соціальної функції дозволить організувати нові центри тяжіння в місті. ЖК, побудовані за концепцією "нульового кілометра", навпаки зменшують попит на соціальну інфраструктуру, дороги та транспорт", – каже він.

Сюрпризи для забудовників

Як зазначалось, на існуючій карті відображені лише 20% промислових зон. Втім M4U не поспішає рахувати потенціал усіх територій існуючих промислових територій.

"Ринок не зможе "проковтнути" такий шматок роботи найближчим часом", – пояснює Даниленко.

Розроблені алгоритми дозволяють оцінити вартість землі не тільки у промислових зонах, а й у будь-якій точці Києва.

"Можемо порахувати ціни на Трухановому острові, в Гідропарку чи в районі з "хрущовками", – каже експерт.

Щодо останніх, то Даниленко розділяє думку журналіста ЕП: найближчими роками зносити мікрорайони застарілого житла забудовники не будуть, оскільки роботи на освоєння земель промисловості вистачить на десятки років.

Оприлюднені дослідниками дані стануть неприємним сюрпризом для кількох столичних девелоперів, посміхається Даниленко.

У якості прикладу він показує ЖК Bereg Residence, забудовник якого почав продавати квартири по 1,2 тис дол за квадратний метр, в той час як система оцінила "стартовий прайс" в 1,9 тис дол.