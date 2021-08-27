Опалювальний сезон під загрозою через борги облгазів у 9 мільярдів – Оператор ГТС

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Оператор газотранспортної системи України заявляє про збільшення боргів облгазів до загальної суми 9,2 млрд грн, а це ставить під загрозу стабільне проходження опалювального сезону – з них 7 млрд грн заборгували облгази Фірташа.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

Оператор заявив, що лише у липні обласні та міськгази заборгували йому 137 млн грн за газ, відібраний з магістральних газогонів для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ).

Загальний борг перед компанією сягнув 9,2 млрд грн. Відтак, пояснює Оператор, частина облгазів продовжує практику несанкціонованих відборів газу з ГТС.

Компанія, зокрема, вказує на збільшення боргу Донецькоблгазу. Напередодні Нацкомісія з енергетики анулювала ліцензію компанії з 1 серпня, а у Раді нацбезпеки з’ясували, що "Донецькоблгаз" належить двом компаніям з Гонконгу – після перевірок компанія може повернутися до державної сфери управління.

Та попри санкції та кримінальні провадження Донецькоблгаз у липні збільшив борг на 66 млн грн до 1,1 млрд грн. Зросли також борги Тернопільміськгазу – на майже 13 млн грн до 0,6 млрд грн.

Оператор заявляє, що ці компанії не розраховуються за газ систематично і є одними з найбільших боржників, які протягом багатьох місяців не сплачують за відібраний газ. Зросли борги у Кіровоградгазу (+25 млн грн), Херсонгазу (+15 млн грн) та Мелітопольгазу (+6 млн грн).

Найбільшими боржниками Оператора ГТС залишаються облгази Групи РГК, чий сукупний борг становить 6,7 млрд грн.

В ОГТСУ заявили, що проблема з накопиченням боргів облгазами вимагає термінового вирішення, оскільки вкрай негативно впливає на фінансовий стан Оператора. Це ставить під загрозу безперебійне транспортування газу населенню під час опалювального сезону.

Борги продовжуватимуть збільшуватись, прогнозують в Операторі. Тому там закликають внести зміни до законодавства щодо розподільчих рахунків для облгазів. Цей механізм передбачає, що частина коштів, які облгази отримують від населення за послугу розподілу, буде автоматично перерахована для сплати за газ Оператору ГТС.

Генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що такий механізм унеможливить зловживання. "Адже сьогодні українець фактично платить двічі: перший раз у своїй платіжці, другий – коли держава недотримує дивіденди та податки через фінансові втрати Оператора ГТС", – резюмував він.

Нагадуємо:

"Оператор ГТС України" за підсумками роботи в першому півріччі 2021 року отримав 5,6 мільярда гривень чистого прибутку в порівнянні з прибутком у розмірі 13,1 мільярда за аналогічний період минулого року.

За підсумками 2020 року "Оператор ГТС України" отримав чистий прибуток у розмірі 20,4 млрд грн.

Економічна правда