Офіс генпрокурора просить арештувати Рудьковського, який злітав у Монако
Офіс генпрокурора просить суд змінити запобіжний захід із нічного домашнього арешту на тримання під вартою для ексміністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського, підозрюваного в організації викрадення і тортур глави компанії "Нафтогазвидобування".
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора в коментарі УП
Дослівно: "Прокурором Офісу генпрокурора подано до суду клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою колишньому народному депутатові, підозрюваному у викраденні та катуванні екскерівника приватної газовидобувної компанії.
Таке рішення прийнято у зв’язку із порушенням підозрюваним умов дозволу прокурора на виїзд за кордон виключно до міста Відень Республіки Австрія з метою отримання кваліфікованої медичної допомоги. Порушення було встановлено за результатом перевірки відомостей засобів масової інформації про те, що він був помічений на території Князівства Монако".
Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім’я підозрюваного, але з деталей справи випливає, що йдеться про Миколу Рудьковського. Клопотання скеровано до Солом’янського районного суду Києва.
Що передувало: Офіс генпрокурора підтвердив, що дозволив підозрюваному у справі про викраденні Олега Семінського, ексміністру Миколі Рудьковському, пройти обстеження у Відні – 12 серпня він має повернутися в Україну, інформація щодо його перебування у Монако перевіряється.
12 серпня після цього повідомлення Рудьковський у Facebook написав, що повернувся до Києва, а 13 серпня повідомив, що сходив на допит в ОГП.
Передісторія:
- Рудьковському вручили підозру в резонансному викраденні бізнесмена Олега Семінського у березні 2021 року, коли він прилетів із Росії, де відсидів тюремний строк за "напад" на посольство РФ.
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Суд спочатку відправив Рудьковського під варту, але пізніше змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт.
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