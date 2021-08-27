Давления на конкурсную комиссию при отборе главы БЭБ не было – Милованов

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Советник главы Офиса президента, глава Конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Тимофей Милованов заявил, что никакого давления, которое повлияло бы на результаты конкурса, не было.

Об этом он сказал на брифинге.

"Никакого постороннего давления, которое повлияло на результаты комиссии по конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины, не было. Преимущественно все "пожелания" были со стороны кандидатов.

И все те, которые давили больше, не прошли в финальную часть конкурса по объективным причинам", - заявил Милованов.

По его словам, "та тройка финалистов, которая прошла, - она ​​действительно наиболее подготовлена".

"Меньше эмоций, больше рациональности. Посмотрим, каким будет новый руководитель, как бюро себя будет вести и что будет делать. Я призываю всю общественность следить за работой структуры. Надеюсь, что результаты БЭБ будут хорошими", - резюмировал Милованов.

Он добавил, что в случае "плохой" деятельности структуры на сегодня есть все возможные инструменты для изменения ситуации.

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

БЭБ заработает 25 сентября и на следующий день после этого ДФС прекратит свое существование.

О том, как проходил конкурс, читайте в статье ЭП: Главный в стране по экономическим преступлениям: кто возглавит Бюро экономической безопасности?

Напоминаем:

Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.

Ранее источники ЭП в правительстве и партии "Слуга народа" сообщили, что Кабинет министров выбрал Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.

Его выбрали из трех финалистов, которых отобрала конкурсная комиссия.

Адвокаты Александра Данилюка, который вылетел из конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности, обвиняют руководителя комиссии этого конкурса Тимофея Милованова в сокрытии конфликта интересов.

Бывший секретарь СНБО, которого отстранили от участия в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности, подал в суд на комиссию, которая проводит конкурс. Дело будет рассматривать скандальный Окружной админсуд Киева.

30 июля на праздновании своего дня рождения бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.

По словам Тимофея Милованова, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил его, потому что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности.

29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы.

Глава этой комиссии - Милованов.

Экономическая правда