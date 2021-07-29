К конкурсу на директора Бюро экономбезопасности допустили 48 кандидатов, Данилюка дисквалифицировали

Александр Данилюк фото Экономическая правда

Конкурсная комиссия не допустила экс-министр финансов Александра Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности – не подошел диплом Университета Индианы, в конце концов к конкурсу допустили 48 участников.

Об этом известно из заседания комиссии по конкурсу на занятие должности директора БЭБ.

Председатель комиссии, экс-министр финансов Тимофей Милованов заявил о несоответствии Данилюка квалификационным требованиям. Он не предоставил документы, подтверждающие наличие у него высшего юридического или экономического образования, зато предоставил документы, подтверждающие высшее образование по специальности, не соответствующей требованиям конкурса.

Данилюк закончил Национальный политехнический университет (КПИ) по специальности инженер-электрик и параллельно получил образование в области финансов в Киевском институте инвестиций.

МВА экс-министр получил в Университете Индианы, однако диплом не был нострификован, в связи с этим комиссия отказалась его признавать. Милованов ссылался на письмо Минобразования о том, что без должного признания диплома в Украине нет подтверждения того, что образование действительно приобреталась и что документ является аутентичным.

За Данилюка вступился министр финансов Сергей Марченко. Он ссылался на то, что не было требования по нострификации при подаче документов, однако Милованов ответил, что это является законодательным требованием. Марченко высказал мнение, что "это будет объясняться политически". "Я не против законности этих решений, меня интересует, как мы это будем объяснять", - добавил он.

"Или мы всех 11 допускаем и просим исправить документы, или голосуем за дисквалификацию всех", - заявил Милованов. В конце концов, комиссия проголосовала за снятие с конкурса 11 человек, Марченко воздержался.

Больше о конкурсе читайте в статье ЭП: Главный в стране по экономическим преступлениям: кто возглавит Бюро экономической безопасности?

Напоминаем:

С 16 июня комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности объявила отбор кандидатур, он открыт для 7 июля 2021 года - комиссия утвердила условия конкурса.

Бюро экономической безопасности скорее может возглавить председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, бывший министр финансов Александр Данилюк, член Совета Национального банка Василий Горбаль или бывший политик Николай Катеринчук.

Экономическая правда