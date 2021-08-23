Мельника официально назначили председателем Бюро екбезопасности
Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 20 августа 2021 года № 977-р.
"Назначить Мельника Вадима Ивановича Директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет", - отмечается в документе.
Распоряжением № 976-р Мельник уволен с должности председателя ДФС.
Бывший фискал возглавлял ведомство с декабря 2020 года. Мельнику 49 лет, находился на службе в Налоговой милиции 14 лет. Оттуда впоследствии перевелся на должность руководителя главного следственного управления финансовых расследований ДФС.
Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
БЭБ заработает 25 сентября и на следующий день после этого ДФС прекратит свое существование.
О том, как проходил конкурс, читайте в статье ЭП: Главный в стране по экономическим преступлениям: кто возглавит Бюро экономической безопасности?
Напоминаем:
Ранее источники ЭП в правительстве и партии "Слуга народа" сообщили, что Кабинет министров выбрал Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.
Его выбрали из трех финалистов, которых отобрала конкурсная комиссия.
Экономическая правда
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