Мельника официально назначили председателем Бюро екбезопасности

Вадим Мельник фото: рбк-украина

Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 20 августа 2021 года № 977-р.

"Назначить Мельника Вадима Ивановича Директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет", - отмечается в документе.

Распоряжением № 976-р Мельник уволен с должности председателя ДФС.

Бывший фискал возглавлял ведомство с декабря 2020 года. Мельнику 49 лет, находился на службе в Налоговой милиции 14 лет. Оттуда впоследствии перевелся на должность руководителя главного следственного управления финансовых расследований ДФС.

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

БЭБ заработает 25 сентября и на следующий день после этого ДФС прекратит свое существование.

О том, как проходил конкурс, читайте в статье ЭП: Главный в стране по экономическим преступлениям: кто возглавит Бюро экономической безопасности?

Напоминаем:

Ранее источники ЭП в правительстве и партии "Слуга народа" сообщили, что Кабинет министров выбрал Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности.

Его выбрали из трех финалистов, которых отобрала конкурсная комиссия.

Экономическая правда