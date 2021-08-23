Правительство сменило временного руководителя ОГХК перед приватизацией

фото: фонд госимущества

Кабмин согласовал временное возложение исполнения обязанностей главы правления АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) на члена правления Егора Перелыгина.

Об этом говорится в распоряжении № 970-р от 20 августа, опубликованном на Правительственном портале.

Согласно документу, правительство согласилось с предложением Фонда госимущества относительно временного возложения исполнения обязанностей главы на Перелыгина.

До этого в.и.о. главы правления ОГХК был Артур Сомов.

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Напоминаем:

Компания "Стугна лимитед" сообщила о намерении приобрести 100% акций АО "Объединенная горно-химическая компания".

По данным системы Youcontrol, конечным бенефициарным владельцем "Стугна лимитед" является Виталий Вайнштейн. Миноритарным владельцем является компания, принадлежащая Юрию Мандрыгеле.

По данным портала "Посіпаки", Виталий Вайнштейн был помощником народного депутата Александра Грановского.

Аукцион по приватизации "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) состоится 31 августа 2021 года.

Кабмин утвердил условия приватизации Объединенной горно-химической компании, которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и цирконовых руд в мире - стартовая цена должна быть не меньше 3,7 млрд грн.

В Фонде госимущества надеются на рост стоимости при ожидаемом в июле приватизационном конкурсе ЗАО "Объединенная горно-химическая компания", теперь стартовую цену предложено в 3,7 млрд грн.

Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.

Экономическая правда