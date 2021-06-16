Кабмін затвердив умови приватизації ОГХК: стартова ціна – не менше 3,7 мільярдів

Кабмін затвердив умови приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, яка є одним із найбільших видобувачів титанових та цирконових руд у світі - стартова ціна повинна бути не менша за 3,7 млрд грн.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, визначено зобов’язання для покупця щодо інвестицій, щодо соціального пакета для працівників, а також щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.

"ОГХК стане першим об’єктом програми "Велика приватизація". Це важливий крок до зменшення частки та ролі держави в економіці, що обіцяв у своїй передвиборчій програмі президент України.

Прозора приватизація - це не тільки можливість залучити сотні мільйонів інвестицій та збільшити виробництво, але й один із найбільш ефективних антикорупційних заходів", - написав він.

За словами Шмигаля, вже понад 10 компаній, зокрема іноземних, зацікавилися купівлею ОГХК.

"Тому ми очікуємо, що стартова ціна зросте під час відкритого аукціону", - додав він.

Нагадуємо:

У Фонді держмайна сподіваються на зростання вартості під час очікуваного в липні приватизаційного конкурсу ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", наразі стартову ціну запропоновано у 3,7 млрд грн.

Повідомлялось, що на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.

Економічна правда