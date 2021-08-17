3,7 миллиарда гривен за ОГХК: как проходила подготовка к приватизации

АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – один з найбільших у світі виробників титанової сировини, що має 4% світового ринку та входить в топ-10 у світі за обсягами виробництва.

Підприємство є лідером з випуску ільменітового, рутилового та цирконового концентратів в Україні та Європі.

Досі цей промисловий гігант знаходиться в державній власності. Але вже 31 серпня відбудеться приватизаційний аукціон, за результатами якого АТ "ОГХК" отримає приватного власника, який забезпечить подальший розвиток підприємства.

Потенційним інвесторам доведеться витратити щонайменше 3,7 млрд грн на придбання цього активу.

Навіщо об’єктам великої приватизації радник?

Радники збирають усю інформацію про підприємство, проводять його повний аудит, формують звітність відповідно до міжнародних стандартів, проводять due diligence, готують разом з компанією фінансову модель з прогнозами на 10 і більше років, готують презентаційні матеріали про компанію для маркетингу серед потенційних покупців і проводять вивчення попиту на можливе придбання компанії.

Також одним з головних завдань радника є визначення стартової ціни 100% корпоративних прав компанії.

Чи може цю роботу виконати держава? Так, але із залученням радників це відбувається за міжнародними стандартами, а отримані результати мають більше довіри в потенційних інвесторів.

Інститут радників потрібен в тому числі й для того, щоб уникнути маніпуляцій та можливих зловживань при підготовці об’єкта до приватизації.

Радники обираються на прозорих та конкурентних конкурсах. Вже на цьому етапі потенційному раднику необхідно мати пропозиції щодо методики підготовки об’єкту до продажу, стратегію продажу, а також план організації та забезпечення проєкту.

Саме тому міжнародні фінансові організації наполягають, щоб Велика приватизація проходила за допомогою професійних фінансових радників.

Отже, за результатами конкурсу компанія BDO Corporate Finance була обрана радником Фонду державного майна Україні для підготовки АТ "ОГХК" до приватизації та продажу 100% пакету акцій.

Відповідно до рейтингу відомої аналітичної агенції PitchBook міжнародна Група BDO, до якої входить BDO Corporate Finance, за результатами 2020 року стала №1 радником M&A в світі та зробила більш ніж 1500 угод на $83,5 млрд.

Для реалізації проєкту BDO Corporate Finance сформувала консорціум, що складався з українських офісів відомих міжнародних компаній: BDO Україна, Baker McKenzie, Baker Tilly Україна, та українських компаній Asset Expertise та Ecosystem.

Процес розпочався наприкінці 2019 року та, з перервами на заборону підготовки об’єктів Великої приватизації, тривав до початку 2021 року.

Як відбувалася оцінка

Відповідно до договору із ФДМУ, були проведені Due Diligence щодо ОГХК: юридичний, фінансовий та податковий, операційний та технологічний, а також аудит фінансової звітності за стандартами МСФЗ та екологічний аудит.

Ці процедури дають об’єктивну інформацію про підприємство, щоб інвесторам та потенційним покупцям прийняти більш зважене рішення про інвестування.

Також ми провели оцінку вартості запасів корисних копалин відповідно до наявних ліцензій, оцінку вартості 100% пакета акцій АТ "ОГХК" та визначили стартову ціну.

Для оцінки використовувалися декілька основних методів. Зокрема, оцінка за методом дисконтованих грошових потоків (DCF Valuation) та по мультиплікаторах аналогічних компаній (Peer Multiple Valuation).

Для оцінки по мультиплікаторах аналогічних компаній була обрана група міжнародних публічних компаній, які спеціалізуються на видобутку руди та виробництві концентратів (ільменіту, рутилу та циркону), а також мають лістинг на Австралійській або Лондонській фондових біржах.

Фактично, в оцінці використовувалися показники провідних добувних компаній, що є конкурентами АТ "ОГХК" на світових ринках. Ми застосували основні фінансові мультиплікатори та низку додаткових галузевих мультиплікаторів щодо обсягів виробництва та запасів.

Для нас було важливо зробити оцінку стартової ціни, що відповідає українському законодавству та міжнародним стандартам, яка буде зрозумілою стратегічним інвесторам.

Ми проводили консультації із нашими фахівцями, які спеціалізуються та мають великий досвід в M&A угодах в індустрії видобутку корисних копалин та природних ресурсів. Наприклад, офіс BDO робить близько 25% всіх угод в цій індустрії в Австралії.

Фінансові мультиплікатори не є головними для добувних компаній, насамперед інвестори оцінюють кількість запасів та обсяги виробництва, тому мультиплікатори щодо обсягів виробництва та запасів мають більше ваги.

Наприклад, ОГХК за останні два роки в середньому виробляла близько 370 тис. тонн концентратів в рік. Середній мультиплікатор щодо міжнародних публічних компаній-аналогів: Вартість 100% компанії/обсяг виробництва в тонах концентратів складає близько 350 доларів за 1 тонну.

Таким чином, 100% ОГХК дорівнює $129,5 млн. За курсом 27 гривень за долар — це близько 3,5 млрд грн.

Але для стратегічних інвесторів ще більше значення має оцінка за методом дисконтованих грошових потоків компанії, оскільки вона показує всі компоненти бізнесу, запаси, прогнози обсягів видобування руди, собівартості видобутку та виробництва концентратів, капітальні інвестиції для відповідних обсягів видобутку та виробництва, витрати на рекультивацію, прогноз цін на продукцію, прогноз по обіговому капіталу та інше.

Для процедури DCF Valuation ліцензований оцінювач Asset Expertise побудував фінансову модель ОГХК, яка врахувала прогнозні грошові потоки видобутку руди відповідно до розміру запасів та ліцензій, а також виробництва та продажу концентратів ільменіту, рутилу та циркону до 2040 року.

Цей метод дав оцінку 100% статутного капіталу АТ "ОГХК" на рівні 3,69 млрд грн.

За результатами оцінки всіма методами був отриманий збалансований коридор ціни. Ми рекомендували стартову ціну 100% корпоративних прав АТ "ОГХК" на рівні 3,7 млрд грн, яку затвердила Аукціонна комісія.

Багато це чи мало? Стартова ціна на початку 2020 року складала 2,1 млрд грн. Але протягом 2020 року, внаслідок успішного корпоративного управління ОГХК з боку Фонду держмайна України, новий топменеджмент компанії, попри вплив COVID-19, зміг налагодити операційну діяльність, покращити фінансові показники та збільшити запаси, що вплинуло на збільшення стартової ціни на 1,6 млрд.

За минулий рік запаси рудних пісків на Вільногірському ГМК приросли вдвічі – з 15,9 тис. м3 у 2019 до 31,6 тис. м3 у 2021, строк експлуатації родовищ також збільшено вдвічі.

Враховуючи ризики України та певних ризиків видобутку ми вважаємо, що стартова ціна 3,7 млрд грн є привабливою для потенційних покупців.

Минулого тижня ОГХК була визначена переможцем аукціону на Селищанське родовище титанових руд у Житомирській області.

Аукціон проходив у квітні 2021 року на Prozorro. В аукціоні могли взяти участь будь-які компанії. Під час торгів склалася ринкова ціна спецдозволу на видобуток — 50 млн грн, яку ОГХК сплатить в державний бюджет з власного балансу.

Розширення запасів додатково підвищить привабливість ОГХК для потенційних покупців.

Крок аукціону на збільшення ціни по ОГХК становить 50 млн грн, таким чином вже у першому раунді торгів витрати ОГХК на Селищанське родовище будуть компенсовані.

Також варто зазначити, що це родовище вважається перспективним до геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки строком на 5 років.

Втім ОГХК необхідно протягом 2-3 років профінансувати додаткові геологічні роботи, захистити запаси, вивчити та зробити розрахунки інвестицій та всіх витрат на початок робіт та видобування, зробити фінансову модель для визначення економічної доцільності розробки Селищанського родовища.

При позитивних результатах видобування почнеться не раніше 2024 року – без такої інформації ліцензований оцінювач не зміг би оцінити вартість запасів родовища, які ще остаточно не визначені.

Ціна 3,7 млрд грн є стартовою. Премія за контрольний пакет ОГХК буде отримана на аукціоні. Ми очікуємо, що ціна продажу може сягнути 4,25-5 млрд грн, тобто на 15 — 35% більше стартової ціни.

За крок до приватизації

Продовжуючи політику прозорості ФДМУ та принцип "всі знають все", на завершальному етапі підготовки ми напрацювали повний інформаційний пакет для початку аукціону та підготували віртуальну кімнату даних.

Зацікавлені інвестори, які стали учасниками процесу приватизації відповідно до визначених процедур, отримали доступ до віртуальної кімнати даних з повною та об’єктивною інформацією онлайн з будь-якої точки світу.

Ми продовжуємо надавати роз’яснення та консультуємо потенційних інвесторів про участь в аукціоні. BDO International має офіси в більш ніж 160 країнах світу.

Ще наприкінці 2019 року наші колеги з інших офісів почали з нами співпрацювати задля вивчення попиту на ОГХК, і допомагали нам працювати з компаніями з Австралії, Японії, Гонконгу, Китаю, Індії, Великобританії, Ірландії, Німеччини, Франції, Туреччини, Польщі, Канади та США.

На сьогодні склалася сприятлива ситуація для продажу АТ "ОГХК". Світові сировинні ринки стабілізувалися, а кон’юнктура цін та попит на продукцію підприємства грає на користь державних інтересів.

Декілька міжнародних компаній мають сильний інтерес до ОГХК, тому на аукціоні ми очікуємо значну конкуренцію з українськими фінансово-промисловими групами.

19 серпня — останній день подачі заявок та внесення гарантійного депозиту або банківської гарантії, а вже 31 серпня відбудеться аукціон. День аукціону стане початком нового етапу розвитку для підприємства та визначною подією в економічній історії України.