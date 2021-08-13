Большая приватизация: помощник экс-нардепа Грановского хочет купить ОГХК

Александр Грановский (слева) главком

Компания "Стугна лимитед" сообщила о намерении приобрести 100% акций АО "Объединенная горно-химическая компания".

Текст соответствующего сообщения размещен в системе раскрытия информации на фондовом рынке (SMIDA).

На сегодня владельцем 100% акций АО "Объединенная горно-химическая компания" является государство в лице Фонда государственного имущества.

Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщал, что акцион по продаже ОГХК состоится до конца августа.

Закон "Об акционерных обществах" предусматривает обязанность потенциального покупателя сообщить о намерении купить пакет акций более 5% не позднее чем за 30 дней до приобретения. "Стугна лимидет" сделала это 12 августа. То есть акцион должен пройти не раньше 12 сентября. Не исключено, что сам аукцион, как и сообщают в Фонде госимущества, состоится 31 августа, а непосредственно соглашение с переходом прав собственности на акции ОГХК – позже.

В целом, по словам Сенниченко, на ОГХК претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран, а стартовая цена компании на приватизационном конкурсе составит "несколько миллиардов гривень".

Номинальная стоимость 100% акций АО "Объединенная горно-химическая компания" составляет 1,944 млрд грн.

По данным системы Youcontrol, конечным бенефициарным владельцем "Стугна лимитед" является Виталий Вайнштейн. Миноритарным владельцем является компания, принадлежащая Юрию Мандрыгеле.

По данным портала "Посіпаки", Виталий Вайнштейн был помощником народного депутата Александра Грановского.

Грановского во время президентства Петра Порошенко называли "куратором президента в судах и прокуратуре".

Экономическая правда