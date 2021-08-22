Новости выходных: МАУ может перестать существовать, в Центрэнерго не хватает средств на уголь

Об угле. В ПАО Центрэнерго просят госбанки кредитовать предприятие, нет средств обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет.

О СНБО. Совет национальной безопасности и обороны отдал поручение о возвращении АО "Черкассыгаз" в государственную собственность

О МАУ. СНБО поручил правительству урегулировать ситуацию с долгами "Международных авиалиний Украины" перед аэропортом "Борисполь" и Государственным предприятием обслуживания воздушного движения.

О платежках. Правительство поддерживает органы местного самоуправления, чтобы решить вопрос с задолженностью предприятий и сохранением суммы в платежках для людей на уровне прошлогодних.

О санкциях. Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении российского судна и двух компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".