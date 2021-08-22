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Новости выходных: МАУ может перестать существовать, в Центрэнерго не хватает средств на уголь

Воскресенье, 22 августа 2021, 18:00

Об угле. В ПАО Центрэнерго просят госбанки кредитовать предприятие, нет средств обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет. 

О СНБО. Совет национальной безопасности и обороны отдал поручение о возвращении АО "Черкассыгаз" в государственную собственность 

О МАУ. СНБО поручил правительству урегулировать ситуацию с долгами "Международных авиалиний Украины" перед аэропортом "Борисполь" и Государственным предприятием обслуживания воздушного движения. 

О платежках. Правительство поддерживает органы местного самоуправления, чтобы решить вопрос с задолженностью предприятий и сохранением суммы в платежках для людей на уровне прошлогодних. 

О санкциях. Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении российского судна и двух компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

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Экономическая правда
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