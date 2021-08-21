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Данилов: из-за долгов МАУ может прекратить свою работу

Суббота, 21 августа 2021, 14:02
 
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СНБО поручил правительству урегулировать ситуацию с долгами "Международных авиалиний Украины" перед аэропортом "Борисполь" и Государственным предприятием обслуживания воздушного движения. 

Об этом во время брифинга по результатам заседания СНБО заявил секретарь совета Алексей Данилов, передает Укринформ. 

По его словам, у предприятия "Украэроруха" и аэропорта "Борисполь" образовались долги за невыполнения МАУ обязательств перед ними. А это, в свою очередь, может привести к тому, что авиакомпания МАУ прекратит свою работу. 

"Мы имеем следующее протокольное решение. Кабинета Министров Украины в течение месяца нужно принять неотложные меры для обеспечения безопасного и перебойного функционирования авиационной отрасли путем утверждения плана действий по минимизации рисков, связанных с этим", - сказал Данилов. 

Напоминаем:

Авиакомпания "МАУ" завершила 2020 с убытком в 4,5 млрд грн против 1,6 млрд грн прибыли в 2019 году.

В июле 2020 года сообщалось, что авиакомпания "МАУ" вследствие временного прекращения авиасообщения во время карантина получила около 60 млн долларов убытков и сокращает 900 сотрудников.

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