США ввели санкции против "Северного потока-2"

Мусор в головах: как бизнес приучает украинцев сортировать мусор и что из этого получается Как работает сортировка вторсырья в крупнейших сетях страны, зачем крупному бизнесу заниматься сортировкой и действительно ли мусор в итоге получает "вторую жизнь"? (укр)

Секонд-хенд от 500 евро. Как украинский стилист перерабатывает старую одежду и продает ее по всему миру Что такое украинский апсайкл-проект Bettter, одежду которого иностранцы разметают за считанные часы, и как его основательница Юлия Пелипас популяризирует через бренд ответственное потребление и вторичную переработку. (укр)