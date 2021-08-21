СНБО хочет вернуть Черкассыгаз в госсобственность

Совет национальной безопасности и обороны отдал поручение о возврате АО "Черкассыгаз" в государственную собственность

Об этом сообщил секретарь совета Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

"Было принято протокольное поручение, касающееся возврата этого предприятия в госсобственность, которого незаконным способом путем мошеннических манипуляций государство было лишено", – сказал он по результатам заседания СНБО в пятницу.

Данилов уточнил, что было определению виновных лиц и возмещению принесенных государству убытков.

Также сообщается,что было поручило Кабинету министров совместно с НКБЦФР, СБУ, ГБР при участии Офиса генпрокурора и НАБУ в месячный срок провести проверку обстоятельств этой потери.

Напоминаем:

В декабре 2012 года "Черкассыгаз" сообщил в системе раскрытия информации НКЦБФР, что пакет акций предприятия, принадлежащий НАК "Нафтогаз Украины" сократился с 51% до 9,97%.

В пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины сообщили, что решение о приватизации госпакета акций "Черкассыгаза" правительством не принималось, и акции этой компании ФГИ не получал.

"Нафтогаз Украины" тогда отказался комментировать снижение своей доли в "Черкассыгазе".

Издание отмечает, что тогда в число собственников газовой компании вошло ООО "Ласфано Украина", являющаяся соучредителем ООО "Фиинансовая компания "Сонячне мисто", советник которой Сергей Матвийчук возглавлял наблюдательный совет Надра Банка (Киев). Крупнейшим бенефициаром этого неплатежеспособного на сегодня банка являлся Дмитрий Фирташ.

В настоящее время "Нафтогаз" сохраняет за собой долю 9,97% акций в облгазе, Perritt Select Investments Limited принадлежит 22,56%, ООО "Ласфано Украина" – 20,35%, ООО "Межрегиональная торговая компания" – 15,81%, Владимиру Болбасу и Сергею Назаренко – по 9,87%, Newavit Holding and Finance – 6,6%.