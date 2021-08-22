Отопительный сезон: Правительство хочет сохранить суммы в платежках на уровне прошлогодних.

Правительство будет поддерживать органы местного самоуправления, чтобы решить вопрос с задолженностью предприятий и сохранением суммы в платежках для людей на уровне прошлогодних.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По его словам, каждый город получит индивидуальный подход, "вместе будем искать компромиссные решения, имеющие устроить все стороны процесса", - подчеркнул он.

Напоминаем:

В украинские подземные хранилища по состоянию на 15 августа 2021 года закачано 17,6 млрд кубометров газа - хранилища заполнены на 56,9% от проектной мощности.

По состоянию на 29 июня запасы газа в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз" составляли 16 млрд куб. м, что на 5% (на 0,9 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.

Украина начала импорт газа для закачки в подземные газохранилища, импорт с начала месяца составил 15,7 млн кубометров.

К следующему отопительному сезону (2021/2022) Украина планирует увеличить запасы газа в хранилищах не менее чем до 17 млрд кубометров.

Кабмин на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно".