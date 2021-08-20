Новости 20 августа: Ахметов продал телеком-оператора Vodafone, "Сбербанк" обязали сменить название

О ГПЗКУ. В первом полугодии 2021 года "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" получила чистые убытки на сумму 87,5 млн грн, за 5 лет убытки достигли 10 млрд грн.

О транзите газа. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не планирует менять транзитную газовую стратегию и будет настаивать на невозможности запуска газопровода "Северный поток-2".

О Vodafone. Антимонопольный комитет предоставил разрешение оператору Vodafone приобрести контрольный пакет акций телеком-оператора Vega Telecom, входящей в холдинг Рината Ахметова СКМ.

О Сбербанке. Верховный Суд принял окончательное решение об использовании дочкой российского "Сбербанка" использование этой торговой марки в Украине в пользу Ощадбанка.

О БЭБ. Члены коалиции Украинского Совета Бизнеса, который объединяет 95 бизнес-ассоциаций различных отраслей экономики, обеспокоены скандалами вокруг конкурса на должность руководителя БЭБ.

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Авто в кредит: сколько надо переплатить за мечту на колесах

Каковы реальные ставки, сколько средств может понадобиться для первого взноса и какие банки специализируются на автокредитах. (укр)