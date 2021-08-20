За 5 лет государственный зернотрейдер принес убытков на более чем 10 миллиардов

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В первом полугодии 2021 года "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" получила чистые убытки на сумму 87,5 млн грн, за 5 лет убытки достигли 10 млрд грн.

Об этом сообщает Марлин со ссылкой на отчет о выполнении показателей финансового плана, расчеты ЭП.

В пояснительной записке к финрезультатам и.о. главы корпорации Андрей Власенко в качестве основной причины негативных показателей определил низкий уровень трейдинга. Оптовая продажа зерна госкорпорацией составила 443 тыс тонн, что составляет всего 52% выполнения финансового плана.

По итогам 2020 года акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" получило чистый убыток на сумму 5,8 млрд грн.

Общая сумма задолженности корпорации перед различными партнерами составляет 28 млрд грн. Средняя заработная плата работника корпорации в указанном периоде составила 9,6 тыс грн в месяц. Член правления получал 272 тыс грн в месяц. Зато Власенко в этом году в среднем получал 423,6 тыс грн в месяц согласно отчету.

В 2012 году государственный зернотрейдер взял у китайской стороны в долг 1,5 миллиарда долларов, с целью наладить систематические поставки продукции в Китай. Долг должен быть возвращен к 2027 году.

В то же время в Министерстве экономики сообщали, что иностранные партнеры, в частности Китай, озвучили во время встречи совместную обеспокоенность процессом выполнения условий кредитного договора и договора по экспорту зерна.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация - национальный оператор зернового рынка Украины, предоставляющий услуги в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых. Управление ГПЗКУ осуществляет Министерство экономики.

Напоминаем:

Руководителя ГПЗКУ (Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины) Андрея Власенко, которого подозревают в хищении 71 млн грн, отправили под ночной домашний арест с обязанностью носить электронный браслет.

Нацполиция задержала руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" при попытке бегства из Украины.

Следователи Нацпполции установили, что должностные лица ГПЗКУ совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Сумма убытков, причиненный госкомпании, - более 57 млн долларов.

Нацполиция разоблачила злоупотребления руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации на сотни миллионов гривень – чиновники использовали нерыночные тарифы страхования и проводили махинации с экспортом.

Ранее сообщалось, что "Батькивщина" дала голоса за бюджет-2021 в обмен на назначение "своего" человека - Андрея Власенко - в ГПЗКУ. Власенко был депутатом Николаевского областного совета от "Батькивщины".