Верховный Суд обязал дочку "Сбербанка" изменить название – Ощадбанк победил в деле

19 августа 2021 года Верховный Суд принял окончательное решение об использовании дочкой российского "Сбербанка" использование этой торговой марки в Украине в пользу Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Дело еще в 2016 году инициировал государственный Ощадбанк. Решение Верховного Суда защитило права банка на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.

Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Продолжительность рассмотрения дела обусловлена его сложностью и активным противостоянием АО "Сбербанк", говорят в Ощаде.

Сейчас "дочку" российского банка обязали прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине.

В Ощадбанке добавили, что это судебное решение не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента. "Вместе с тем это важное решение Верховного Суда дает Ощадбанку возможность более надежно защитить права и интересы своих клиентов", - отметили в госбанке.

Напоминаем:

Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу ОАО "Сбербанк России" и оставил без изменений постановление суда предыдущей инстанции, согласно которому Ощадбанк является единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины - речь идет о деле по регистрации ТМ.

Экономическая правда