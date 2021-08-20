Бизнес призывает не допустить "старые кадры" к Бюро экономической безопасности

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Члены коалиции Украинского Совета Бизнеса, который объединяет 95 бизнес-ассоциаций различных отраслей экономики, обеспокоены скандалами вокруг конкурса на должность руководителя БЭБ.

Об этом говорится в заявлении Украинского Совета Бизнеса.

"Сама идея создания Бюро экономической безопасности родилась как реакция на многочисленные примеры неэффективной и выборочной деятельности налоговой милиции, которая в глазах предпринимателей и общественности олицетворяла собой некомпетентность и коррумпированность правоохранительных органов. При этом понадобился не один год, чтобы преодолеть саботаж и отменить такой орган в целом.

Рвение, с которым руководство налоговой полиции взялось за дела накануне ликвидации этого органа, не смогло убедить общество в том, что ситуация в корне изменилась", - говорится в позиции бизнеса.

В Украинском Совете Бизнеса отмечают, что "без привязки к персоналиям создание единого правоохранительного органа для расследования экономических преступлений не может сводиться к изменению вывески над уже дискредитированной налоговой милицией".

Там напоминают, что с начала разработки концепции нового органа по расследованию экономических преступлений и до голосования законопроекта в Верховной Раде ключевым требованием бизнеса было ограничение возможностей попасть в БЭБ для кадров с нереформированных правоохранительных и проверяющих органов.

"Руководитель новой структуры определяет стандарт работы для всего коллектива. Привлечение "проверенных" кадров, обремененных связями и опытом неэффективной работы, означает перенос проблем в новую институцию и консервацию реформ в этом направлении", - подчеркнули в Украинском Совете Бизнеса.

Там напоминают, что сейчас идет финальная фаза назначения руководителя БЭБ - премьер должен выбрать одного из трех кандидатов, рекомендованных конкурсной комиссией.

"Понятно, что от руководителя БЭБ прежде всего будет зависеть качество нового органа. Поэтому любая кандидатура из уже существующих органов способна свести на нет все многолетние усилия по созданию нового независимого единого органа по расследованию экономических преступлений.

Украинский бизнес призывает премьер-министра при избрании директора БЭБ учесть положительный опыт создания НАБУ и САП: выбирать "новые лица", которые не имеют "институциональной памяти" работы в текущих коррумпированных службах - ГФС, СБУ и МВД", - говорится в заявлении.

Также призвали депутатов Комитета по вопросам правоохранительной деятельности учесть предложения бизнеса и определить исключительную подследственность экономических преступлений Бюро экономической безопасности, которую предусматривают поданные соответствующие правки к проекту №3959-1 ко второму чтению.

Больше о конкурсе читайте в статье ЭП: Главный в стране по экономическим преступлениям: кто возглавит Бюро экономической безопасности?

Напомним:

Конкурсная комиссия по назначению директора Бюро экономической безопасности провела собеседования с 12 кандидатами и определилась с тремя финалистами, которых представят на рассмотрение премьер-министру Денису Шмыгалю.

Адвокаты Александра Данилюка, который вылетел из конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности, обвиняют руководителя комиссии этого конкурса Тимофея Милованова в сокрытии конфликта интересов.

Бывший секретарь СНБО, которого отстранили от участия в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности, подал в суд на комиссию, которая проводит конкурс. Дело будет рассматривать скандальный Окружной админсуд Киева.

30 июля на праздновании своего дня рождения бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.

По словам Тимофея Милованова, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил его, потому что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности.

29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы.

Глава этой комиссии - Милованов.

Экономическая правда