"Мы не проиграли": апелляционный суд подтвердил незаконность выговора от Совета НБУ – Рожкова

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Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу НБУ и оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, признавшего незаконнным выговор первому заместителю главы НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

Об этом сообщила в Facebook Рожкова со ссылкой на решения судов.

По ее словам, утверждение СМИ о проигрыше в Шестом Апелляционном суде по делу о выговоре - ошибочное.

"Шестой Апелляционный Суд, ссылаясь на нормы и процессуальные нормы судопроизводства, принял решение, что он не может рассматривать это дело, и поэтому отказался рассматривать его по существу.

Но, учитывая, что в соответствии с Конституцией каждый гражданин имеет право на защиту, Шестой Апелляционный суд определил, что это дело находится в компетенции другого суда, а именно Киевского Апелляционного , - пояснила она, ссылаясь на решение суда.

Рожкова добавила, что уже после этого Киевский Апелляционный суд принял постановление, которым отказал НБУ в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив решение первой инстанции (Соломенского районного суда) без изменений.

"Иными словами, мы не проиграли в Шестом Апелляционном суде. Шестой Апелляционный суд отказался рассматривать это дело по существу и передал его в Киевский Апелляционный, в котором решение в нашу пользу в качестве истцов осталось без изменений.

Не только суд первой инстанции признал незаконным выговор, вынесенный Советом НБУ, - но и вторая инстанция (апелляция) подтвердила незаконность этого решения. Решение Киевского апелляционного суда вступило в силу с момента объявления, с 12.08.2021 ", - добавила она.

"Апелляционную жалобу Национального банка Украины оставить без удовлетворения. Решение Соломенского районного суда г. Киева от 19 марта 2021 года оставить без изменений.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия", - говорится в постановлении Киевского апелляционного суда.

"Я считаю, что в данном конкретном случае тезис "проиграла в суде" не соответствует действительности. Тем более не соответствуют действительности утверждения, что "суд признал выговор законным", потому что все прямо наоборот", - резюмировала Рожкова.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и отменил решение Окружного админсуда Киева, которым признали противоправным решение Совета НБУ о вынесении выговора и объявления недоверия Катерине Рожковой.

При этом, Шестой апелляционный админсуд закрыл производство по этому делу.

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