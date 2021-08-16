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НБУ выиграл спор: апелляционный суд признал законным выговор Рожковой

Понедельник, 16 августа 2021, 12:10
 
Катерина Рожкова
фото: нбу

Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и отменил решение Окружного админсуда Киева, которым признали противоправным решение Совета НБУ о вынесении выговора и объявления недоверия Катерине Рожковой.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 11 августа.

При этом, Шестой апелляционный админсуд закрыл производство по этому делу.

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Напомним:

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб оспаривают в Окружном административном суде Киева решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины.

Совет Национального банков 5 октября объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно принципам управления Нацбанком.

Посольство США в Украине разделяет обеспокоенность МВФ по поводу голосования Совета НБУ по поводу выговора заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Суд отменил решение Совета Национального банка о выговоре и выражении недоверия первому заместителю главы правления НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы правления Дмитрию Сологубу.

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НБУ суд

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