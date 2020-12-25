Рожкова и Сологуб оспаривают в суде выговоры Совета НБУ

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб оспаривают в Окружном административном суде Киева решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"ОАСК просят признать противоправными и отменить решения Совета НБУ, датированные октябрем 2020 года, о предоставлении оценки действиям первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

В то же время, истцы просят суд признать противоправным и отменить решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время суд решает вопрос об открытии производств по искам Сологуба и Рожковой.

Напомним:

Совет Национального банков 5 октября объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло навредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно принципам управления Нацбанком.

Посольство США в Украине разделяет обеспокоенность МВФ по поводу голосования Совета НБУ по поводу выговора заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Экономическая правда