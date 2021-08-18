Рынок земли: количество сделок приближается к 8 тысячам

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По состоянию на 18 августа в рамках рынка земли заключен 7891 договор, площадь земель, по которым зарегистрированы сделки - 16 618 га.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что 4714 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

"Всего заявлений - 5291, из них согласовано 4663, в очереди на рассмотрение - 13. отказ получили 615. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме", - добавили в ведомстве.

Напоминаем:

Рынок земли заработал 1 июля 2021, а по состоянию на 5 августа зарегистрировано уже 4117 сделок, по количеству преобладают Киевская, Полтавская, Сумская и Винницкая области.

По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн, что практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.

На 9 августа в Украине заключено 5206 сделок в рамках рынка земли, который начал свою работу с 1 июля 2021 года – первенство держат Полтавская и Харьковская области.

По состоянию на 11 августа заключено 5552 сделки в рамках рынка земли, лидеры по площади земель, по которым зарегистрированы сделки - Полтавская (1 325,3 га) и Харьковская (1 262,4 га) области.

В рамках рынка земли по состоянию на 13 августа заключено 6572 сделок.

По состоянию на 16 августа в рамках рынка земли заключено 7112 сделок - лидерами по площади земель, по которым зарегистрировано сделки, является Полтавская (1 174,7 га) и Харьковская (1 712,9 га) области.

По состоянию на 17 августа в рамках рынка земли заключено 7425 сделок, площадь земель, относительно которых зарегистрировано сделки - 15 476 га.

Экономическая правда