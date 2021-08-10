Количество земельных сделок превысило 5 тысяч: где продавали больше всего

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На 9 августа в Украине заключено 5206 сделок в рамках рынка земли, который начал свою работу с 1 июля 2021 года – первенство держат Полтавская и Харьковская области

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4532 нотариусы. Всего заявлений - 5082, из них согласовано 4473, в очереди на рассмотрение - 17 отказ получили 592. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Напоминаем:

Рынок земли заработал 1 июля 2021, а по состоянию на 5 августа зарегистрировано уже 4117 сделок, по количеству преобладают Киевская, Полтавская, Сумская и Винницкая области.

По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн, что практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.

Экономическая правда