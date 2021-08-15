Рынок земли: количество сделок превысило 6,5 тысяч

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В рамках рынка земли по состоянию на 13 августа заключено 6572 сделок.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По площади земель, по которым были зарегистрированы сделки, лидируют Полтавская (1 621,3 га), Харьковская (1 571,7 га) и Кировоградская (1 121,8 га) области.

При этом, подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4658 нотариусов.

"Всего заявлений - 5224, из них согласовано 4595, в очереди на рассмотрение - 28, отказ получили 601", - добавили в ведомстве.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, рынок земли "продолжает функционировать в штатном режиме, спокойно и без конфликтов".

"Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6,5 тысяч. Каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей и все большее количество заключенных сделок свидетельствует, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан", - написал премьер в Facebook.

Напоминаем:

Рынок земли заработал 1 июля 2021, а по состоянию на 5 августа зарегистрировано уже 4117 сделок, по количеству преобладают Киевская, Полтавская, Сумская и Винницкая области.

По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн, что практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.

На 9 августа в Украине заключено 5206 сделок в рамках рынка земли, который начал свою работу с 1 июля 2021 года – первенство держат Полтавская и Харьковская области.

По состоянию на 11 августа заключено 5552 сделки в рамках рынка земли, лидеры по площади земель, по которым зарегистрированы сделки - Полтавская (1 325,3 га) и Харьковская (1 262,4 га) области.

Экономическая правда