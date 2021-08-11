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Рынок земли: количество сделок перевалило за 5,5 тысяч

Среда, 11 августа 2021, 16:55
 
unsplash

По состоянию на 11 августа заключено 5552 сделки в рамках рынка земли, лидеры по площади земель, по которым зарегистрированы сделки - Полтавская (1 325,3 га) и Харьковская (1 262,4 га) области.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

При этом 4608 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр. Всего заявлений - 5167, из них согласовано 4510, в очереди на рассмотрение - 61, отказ получили 596.

 

Напоминаем:

Рынок земли заработал 1 июля 2021, а по состоянию на 5 августа зарегистрировано уже 4117 сделок, по количеству преобладают Киевская, Полтавская, Сумская и Винницкая области.

По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн, что практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.

На 9 августа в Украине заключено 5206 сделок в рамках рынка земли, который начал свою работу с 1 июля 2021 года – первенство держат Полтавская и Харьковская области

Экономическая правда

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Минагрополитики рынок земли

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