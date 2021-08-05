Понад 4 тисячі угод на ринку землі: у яких областях продавали найбільше  

Ринок землі запрацював 1 липня 2021 року, а станом на 5 серпня зареєстровано вже 4117 угод, за кількістю переважають Київська, Полтавська, Сумська та Вінницька області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Отже, за кількістю найбільше угод укладено у Київській (594), Полтавській (453), Сумській (321) та Вінницькій (287) областях.

За площею земель перша четвірка виглядає інакше: випереджає інших Полтавська (1046 га) область, далі знаходяться Харківська (905 га), Кіровоградська (731 га) та Київська (615 га).

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4441 нотаріус. Всього заяв – 4974, із них погоджено 4374, в черзі на розгляд – 28, відмову отримали 572.

Нагадуємо:

За місяць роботи ринку землі вже уклали 2901 угоду, загальна сума яких становила 210 млн грн – один гектар, за підрахунками Мінагрополітики, коштує 40 тисяч грн.

Станом на 2 серпня 2021 року укладено 3 277 угод в рамках чинного ринку землі.

Економічна правда