Новости 16 августа: подозрения в КГГА из-за незаконной эвакуации авто, земельные сделки







О выговоре. Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и отменил решение Окружного админсуда Киева, которым признали противоправным решение Совета НБУ о вынесении выговора и объявления недоверия Екатерине Рожковой.

О земле. По состоянию на 16 августа в рамках рынка земли заключено 7112 сделок - лидерами по площади земель, по которым зарегистрировано сделки, является Полтавская (1 174,7 га) и Харьковская (1 712,9 га) области.

Об электрокаре. Автопроизводитель "АвтоКрАЗ" работает над выпуском электромобилей - это "перспектива, а не дальние планы".

Об эвакуаторах. В Киеве разоблачили преступное объединение, в состав которого входили должностные лица исполнительного органа Киевской городской государственной администрации, которое занималась незаконной эвакуацией автомобилей в столице.

МВД и Генпрокуратура сообщили о подозрении руководству и ряда работников Инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА - в КГГА говорят, что работу Инспекции парализовано.

Об экономике. По оценке Госкомстата реальный валовой внутренний продукт Украины увеличился во втором квартале на 5,4% относительно второго квартала прошлого года

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