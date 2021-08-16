"Перспектива, а не далекі плани": "АвтоКрАЗ" працює над випуском електромобілів

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Автовиробник "АвтоКрАЗ" працює над випуском електроавтомобілів - це "перспектива, а не далекі плани".

Про це заявив гендиректор ПрАТ "АвтоКрАЗ" Роман Черняк, пише видання "Кременчуцька газета".

"Все йде до електричної тяги. Тяга вже йде в армію, комерційні автомобілі, і ми над цим працюємо. У цій концепції стоять електричні вантажні автомобілі, електричні автобуси та електричні комерційні автівки економ-класу", - розповів він.

"Ми електроавтомобілі ніколи не випускали, але зараз працюємо з проектантами над цим. У планах акціонерів та керівництва заводу це є і це великий крок вперед, і велика наша надія", - додав Черняк.

Нагадаємо:

Ранше "АвтоКрАЗ" уклав трирічний контракт на поставку вантажівок для армії США.