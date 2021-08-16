Робота Інспекції з паркування паралізована через підозру керівництву – КМДА

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МВС і Генпрокуратура повідомили про підозру керівництву та ряду працівників Інспекції з паркування, підпорядкованої Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА - у КМДА кажуть, що роботу Інспекції паралізовано.

Про це повідомив у Telegram заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За його словами, розслідування стосується подій 2019-2020 років.

"Мене поінформовано, що наразі Інспекція обезголовлена і практично паралізована. Сервери і робочі станції Інспекції вилучені. Евакуація автомобілів, які суттєво перешкоджають дорожньому руху, не здійснюється.

Водії безкарно паркуються на тротуарах, смугах громадського транспорту", - заявив Усов.

"Згідно з відкритими слідством документами, Нацполіція перевіряє факти нібито перевищення службового становища керівництвом Інспекції у 2019-2020 рр.

КМДА відкрита до органів досудового розслідування. Діє принцип повної готовності до співпраці з правоохоронцями", - додав він.

У КМДА нагадали, що 13 серпня співробітники Головного слідчого управління Національної поліції провели обшуки у приміщеннях КП "Київтранспарксервіс", Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та приміщеннях компаній, які надають послуги з евакуації.

У КМДА заявили, що такі масові обшуки вважають "політичною акцією і системним тиском на міську владу з метою її дискредитації".

Економічна правда