Три финалиста на должность директора Бюро экбезопасности: что о них известно

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Конкурсная комиссия по назначению директора Бюро экономической безопасности провела собеседования с 12 кандидатами и определилась с тремя финалистами, которых представят на рассмотрение премьер-министру Денису Шмыгалю.

Об этом известно из трансляции заседания 13 августа.

По итогам собеседования кандидаты набрали высший балл - 7, что председатель комиссии Тимофей Милованов отметил во время брифинга.

Так, к следующему этапу отбора прошли:

Василий Горбаль: член Совета Нацбанка и советник министра финансов Сергея Марченко. Работал заместителем председателя правления Укргазбанка, а позже стал его владельцем. Был нардепом трех созывов: с четвертого по шестое. С 2005 года был членом Партии регионов, в 2010 году назначен Януковичем главой Львовской ОГА. В 2013-2014 годах был советником секретаря СНБО.

Вадим Мельник: председатель Государственной фискальной службы с декабря 2020 года. Мельнику 49 лет, находился на службе в Налоговой милиции 14 лет. Оттуда впоследствии перевелся на должность руководителя главного следственного управления финансовых расследований ДФС.

Аттила Ковчи : прокурор из Офиса генерального прокурора. Работал 15 лет в Государственной налоговой администрации в Тернопольской области, где прошел путь от начальника следственного отделения до заместителя начальника управления - начальника следственного отдела. С 2011 года до 2016 года работал в частном секторе.

Больше о конкурсе читайте в статье ЭП: Главный в стране по экономическим преступлениям: кто возглавит Бюро экономической безопасности?

Напоминаем:

На заседании 9 августа Комиссия по конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности определила шорт-лист из 12 кандидатов по итогам тестирования, после собеседования и ситуационных задач трех из них подадут на рассмотрение премьер-министру.

Конкурсная комиссия допустила к конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) 48 кандидатов - обнародовали полный список претендентов.

29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы. Глава этой комиссии - Милованов.

С 16 июня комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности объявила отбор кандидатур, он открыт для 7 июля 2021 года - комиссия утвердила условия конкурса.

ЭП раньше писала, что Бюро экономической безопасности скорее может возглавить председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, бывший министр финансов Александр Данилюк, член Совета Национального банка Василий Горбаль или бывший политик Николай Катеринчук.

Экономическая правда