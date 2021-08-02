Бюро экономической безопасности: кого допустили к конкурсу на должность

Конкурсная комиссия допустила к конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) 48 кандидатов - обнародовали полный список претендентов.

Полный перечень допущенных к конкурсу кандидатов обнародовали на Правительственном портале.

Среди допущенных к конкурсу кандидатов, в частности, - глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член Совета Национального банка Василий Горбаль, бывший нардеп Николай Катеринчук, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе и другие.

Больше о конкурсе читайте в статье ЭП: Главный в стране по экономическим преступлениям: кто возглавит Бюро экономической безопасности?

Напоминаем:

30 июля на праздновании своего дня рождения бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с советником председателя ОПУ Тимофеем Миловановым.

По словам Тимофея Милованова, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ударил его, потому что Данилюка не допустили к конкурсу на главу Бюро экономической безопасности.

29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы. Глава этой комиссии - Милованов.

С 16 июня комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности объявила отбор кандидатур, он открыт для 7 июля 2021 года - комиссия утвердила условия конкурса.

ЭП раньше писала, что Бюро экономической безопасности скорее может возглавить председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, бывший министр финансов Александр Данилюк, член Совета Национального банка Василий Горбаль или бывший политик Николай Катеринчук.

Экономическая правда