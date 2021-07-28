Бюро економічної безпеки може очолити Горбаль, Катеринчук або головний фіскал

Бюро економічної безпеки найімовірніше може очолити голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, член Ради Національного банку Василь Горбаль або колишній політик Микола Катеринчук.

Про це йдеться у статті Ярослава Вінокурова на Економічній правді.

Конкурс на голову БЕБ проходитиме у декілька етапів. Наразі завершився перший з них – подача заявок від кандидатів. Таких заявок надійшло 59.

Чинного голову Державної фіскальної служби Мельника співрозмовники ЕП у парламенті називають одним з найбільш вірогідних кандидатів на посаду голови БЕБ.

Співрозмовники ЕП також зазначають, що високі шанси на призначення має ексміністр фінансів Данилюк. На його кандидатурі можуть наполягати міжнародні кредитори України.

Почесний президент "Укргазбанку" та колишній "регіонал" Василь Горбаль також подався на посаду голови БЕБ.

Ще один колишній депутат, який бере участь у конкурсі на голову БЕБ, – Микола Катеринчук.

Ще один експодатківець, який претендує на посаду голови БЕБ – Сергій Солодченко. Він виконував обов’язки голови ДФС до призначення на цю посаду Вадима Мельника – у березні-листопаді 2020 року.

Третій виходець з ДФС, який претендує на посаду голови БЕБ – Володимир Ткаченко. Він наразі очолює Головне управління боротьби з фінансовими злочинами (у якому свого часу встигли попрацювати два інших фіскали – Мельник та Солодченко).

До останнього часу серед найімовірніших претендентів на посаду голови БЕБ називали чинного голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Однак в останній день подачі документів він публічно повідомив, що не буде брати участі у конкурсі.

За словами співрозмовників ЕП у фінансовому комітеті Ради, Гетманцев дійсно хотів податися на голову БЕБ, однак до останнього не отримував погодження на це з Офісу президента, а без підтримки останнього депутат вирішив не брати участі у конкурсі.

Джерела ЕП наголошують, що причина у "складних відносинах" голови комітету з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

До конкурсної комісії входить 9 представників: по 3 від РНБО, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Очолює комісію колишній міністр розвитку економіки, а нині позаштатний радник заступника голови Офісу президента Тимофій Милованов.

Детальніше читайте за посиланням: Головний в країні по економічних злочинах: хто очолить Бюро економічної безпеки?

Економічна правда