За пост главы Бюро экбезопасности будут соревноваться 12 кандидатов

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На заседании 9 августа Комиссия по конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности определила шорт-лист из 12 кандидатов по итогам тестирования, после собеседования и ситуационных задач трех из них подадут на рассмотрение премьер-министру.

Об этом известно из трансляции заседания.

Так, председатель комиссии Тимофей Милованов объявил 12 кандидатов, которые по итогам тестирования на знание законодательства и на вербально-логическое мышление получили самые высокие баллы. Комиссия должна была выбрать 7 кандидатов по рейтинговым баллом, а также всех, чей балл равен результату 7-го кандидата.

Максимальный балл, 8, набрали три кандидата: Анна Горбенко, Сергей Маштабей и Вадим Мельник. Остальные допущенные к следующему этапу кандидаты набрали по 7 баллов: Василий Горбаль, Раджами Джан, Александр Кареев, Аттила Ковчу, Сергей Олейник, Роман Осипчук, Сергей Солодченко, Алексей Туровский, Юлия Яцык.

Кандидатов из шорт-листа допускают к выполнению ситуационных задач и собеседования после спецпроверки, предусмотренной законом "О предупреждении коррупции" и "Об очистке власти". По результатам этих этапов, согласно регламенту, комиссия отберет трех кандидатов, которых представят на рассмотрение премьер-министру Денису Шмыгалю.

Собеседования будут проводить 13 августа с 12:00 до 18:30, а ответы на ситуационные задачи кандидаты подают до 11 августа.

Больше о конкурсе читайте в статье ЭП: Главный в стране по экономическим преступлениям: кто возглавит Бюро экономической безопасности?

Напоминаем:

Конкурсная комиссия допустила к конкурсу на занятие должности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) 48 кандидатов - обнародовали полный список претендентов.

29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы. Глава этой комиссии - Милованов.

С 16 июня комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности объявила отбор кандидатур, он открыт для 7 июля 2021 года - комиссия утвердила условия конкурса.

ЭП раньше писала, что Бюро экономической безопасности скорее может возглавить председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, бывший министр финансов Александр Данилюк, член Совета Национального банка Василий Горбаль или бывший политик Николай Катеринчук.

Экономическая правда