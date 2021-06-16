Відкрито конкурс на директора Бюро економічної безпеки

З 16 червня комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки оголосила відбір кандидатур, він відкритий до 7 липня 2021 року – комісія затвердила умови конкурсу.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, директором БЕБ може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу юридичну та/або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра). Також – стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади або на підприємствах не менше п'яти років.

Ця людина також повинна вільно володіти державною мовою і бути "здатним за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки".

Крім того визначені запобіжники: кого призначати не можуть. Для цього є 12 підстав, що стосуються непогашеної судимості, корупції, членства у заборонених політичних партіях/організаціях, заборгованості за аліментами, декларування тощо.

Документи конкурсна комісія прийматиме з 9:00 16 червня до 20:00 7 липня 2021 року.

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Нагадуємо:

Кабмін делегував в конкурсну комісію по обранню директора Бюро економічної безпеки трьох представників від уряду.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

Економічна правда