На украинском рынке электромобилей возросла доля новых авто – ассоциация

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В июле украинских автопарк пополнился 771 электромобилем - это на 3,5% меньше, чем годом ранее, но доля новых электрокаров в июльских регистрациях увеличилась с 8% в прошлом году до 12% в 2021 году.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

При этом, основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 714 шт. (новых - 93 шт., б/у - 621 шт.).

Самым популярным электрокаром месяца снова стал Nissan Leaf (207 авто), далее идет Tesla Model 3 (72 авто), замыкает топ-3 Chevrolet Bolt и Tesla Model S (по 38 авто).

Также в топ-5 Hyundai Kona (33 авто) и Renault Zoe (30 авто).

В то же время лучший результат среди новых электромобилей в JAC iEVS4 (16 авто).

"Из 57 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 39 шт. были модели Renault Kangoo Z.E", - говорится в сообщении.

"Всего с начала года первую регистрацию в Украине прошли 4,4 тыс ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Доля подержанной техники в этом количестве составила почти 90 процентов", - добавили в ассоциации.

Напомним:

Во втором квартале 2021 года количество регистраций электромобилей увеличилось на 14% по сравнению с первым кварталом и на 7% по сравнению с прошлогодним показателем.

В мае 2021 года украинский автопарк пополнился 622 полностью электрическими автомобилями - это на 34% меньше, чем год назад.

В апреле украинцы купили и поставили на учет 699 единиц электромобилей - это на 6% больше, чем в марте.

Компания "Ниссан Мотор Украина" объявила цены на обновленный Nissan LEAF и начала принимать заказы на покупку автомобиля.

В марте 2021 года украинский автопарк пополнили 600 электромобилей - это на 61% больше, чем годом ранее.

Экономическая правда