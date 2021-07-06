За полгода в Украине зарегистрировали 3550 электромобилей

Во втором квартале 2021 года количество регистраций электромобилей увеличилось на 14% по сравнению с первым кварталом и на 7% по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли на основе данных МВД.

Всего за первое полугодие было зарегистрировано 3550 автомобилей с электрическим приводом, что на 5% превысило результаты аналогичного периода в прошлом году. Доля б/у электромобилей остается стабильно высокой и составляет 89,7%.

"Тройка лидеров на рынке осталась неизменной - это Nissan, Tesla и Chevrolet. Интересно, что Chevrolet нарастил продажи втрое, а модель Chevrolet Bolt EV стала в этом году в Украине второй по популярности.

Из шестого на четвертое место поднялся Renault, а пятое место разделили между собой Audi и Volkswagen", - говорится в сообщении.

Напомним:

В мае 2021 года украинский автопарк пополнился 622 полностью электрическими автомобилями - это на 34% меньше, чем год назад.

В апреле украинцы купили и поставили на учет 699 единиц электромобилей - это на 6% больше, чем в марте.

Компания "Ниссан Мотор Украина" объявила цены на обновленный Nissan LEAF и начала принимать заказы на покупку автомобиля.

В марте 2021 года украинский автопарк пополнили 600 электромобилей - это на 61% больше, чем годом ранее.

Экономическая правда