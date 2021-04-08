В марте рынок электрокаров существенно вырос – ассоциация

В марте 2021 года украинский автопарк пополнили 600 электромобилей - это на 61% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Такой рост регистраций на рынке электромобилей связан с тем, что его львиную часть формируют бывшие в употреблении автомобили, которые большую часть марта 2020 года сервисные центры не регистрировали из-за введения тогда карантина.

В части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях 2021 года составила почти 90% против 86% годом ранее. В то же время, регистрации новых легковых электромобилей относительно прошлого года выросли на 23% до 65 шт", - говорится в сообщении.

При этом, в коммерческом сегменте только один автомобиль из 33 поставленных на учет в прошлом месяце был новым, а в марте 2020 года новых коммерческих электромобилей в регистрациях не было.

Отмечается, что лидером рынка электрокаров снова стал Nissan Leaf - 151 регистрация.

Chevrolet Bolt, который предыдущие два месяца был лидером, опустился на 2 место - 122 зарегистрированных электрокара.

Замыкает топ-3 Tesla Model 3 - 66 авто.

Также в топ-5 Tesla Model S (43 шт.) и Renault Kangoo Z.E (29 регистраций).

"Всего, по итогам первого квартала 2021 года в Украине растаможили и зарегистрировали почти 1,7 тыс автомобилей на электротяге, на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавили в ассоциации.

Напомним:

В марте 2021 года первую регистрацию в Украине прошли 34,8 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы - это на 87% больше, чем годом ранее и на 27% по сравнению с февралем 2021 года.

Экономическая правда