В апреле украинцы купили и поставили на учет 699 единиц электромобилей - это на 6% больше, чем в марте.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"В апреле 2020 года из-за жестких общенациональных карантинных ограничений было зарегистрировано только 38 электромобилей.

Доля новых машин в прошлом месяце составила 9% (64 ед). Основную массу зарегистрированных в апреле электромобилей составили легковые авто - 666 шт. (новых - 62 шт., б/у - 604 шт.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым популярным электрокаром в очередной раз стал Nissan Leaf (198 авто).

Далее идет Tesla Model 3 (77 авто), замыкает топ-3 Chevrolet Bolt (67 авто).

Также в топ-5 Tesla Model S (38 авто) и Audi E-Tron (37 авто).

"Из 33 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 29 шт. были модели Renault Kangoo Z.E.

Всего за четыре месяца с начала года украинский автопарк пополнили 2,4 тыс ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, на 37% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 90 процентов", - добавили в ассоциации.

Напомним:

Компания "Ниссан Мотор Украина" объявила цены на обновленный Nissan LEAF и начала принимать заказы на покупку автомобиля.

В марте 2021 года украинский автопарк пополнили 600 электромобилей - это на 61% больше, чем годом ранее.

Экономическая правда