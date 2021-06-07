В мае украинцы купили 620 электромобилей – ассоциация
В мае 2021 года украинский автопарк пополнился 622 полностью электрическими автомобилями - это на 34% меньше, чем год назад.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
При этом, доля новых машин в этом количестве составляла 11 процентов.
"Основную массу зарегистрированных в мае электромобилей составили легковые авто - 590 шт. (новых - 66 шт., подержанных - 524 шт.). В сравнении с прошлогодним результатом регистрации легковых BEV уменьшились почти на 36 процентов.
Из 32 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, новой была только одна машина. Относительно мая 2020 года спрос на коммерческие электромобили увеличился на 14 процентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самым популярным электрокаром в очередной раз стал Nissan Leaf (186 авто).
На втором месте - Tesla Model 3 (66 авто), замыкает топ-3 Audo E-Tron (33 авто).
"Всего за пять месяцев с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли чуть более 3 тыс единиц электромобилей, или на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составляет 90 процентов", - добавили в ассоциации.
Напомним:
В апреле украинцы купили и поставили на учет 699 единиц электромобилей - это на 6% больше, чем в марте.
Компания "Ниссан Мотор Украина" объявила цены на обновленный Nissan LEAF и начала принимать заказы на покупку автомобиля.
В марте 2021 года украинский автопарк пополнили 600 электромобилей - это на 61% больше, чем годом ранее.
Экономическая правда
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