Все разделы
Укр / Рус

В мае украинцы купили 620 электромобилей – ассоциация

Понедельник, 7 июня 2021, 18:00
 

В мае 2021 года украинский автопарк пополнился 622 полностью электрическими автомобилями - это на 34% меньше, чем год назад.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

При этом, доля новых машин в этом количестве составляла 11 процентов.

"Основную массу зарегистрированных в мае электромобилей составили легковые авто - 590 шт. (новых - 66 шт., подержанных - 524 шт.). В сравнении с прошлогодним результатом регистрации легковых BEV уменьшились почти на 36 процентов.

Из 32 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, новой была только одна машина. Относительно мая 2020 года спрос на коммерческие электромобили увеличился на 14 процентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым популярным электрокаром в очередной раз стал Nissan Leaf (186 авто).

На втором месте - Tesla Model 3 (66 авто), замыкает топ-3 Audo E-Tron (33 авто).

"Всего за пять месяцев с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли чуть более 3 тыс единиц электромобилей, или на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составляет 90 процентов", - добавили в ассоциации.

Напомним:

В апреле украинцы купили и поставили на учет 699 единиц электромобилей - это на 6% больше, чем в марте.

Компания "Ниссан Мотор Украина" объявила цены на обновленный Nissan LEAF и начала принимать заказы на покупку автомобиля.

В марте 2021 года украинский автопарк пополнили 600 электромобилей - это на 61% больше, чем годом ранее.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

электромобиль авто

powered by lun.ua
Материалы по теме
В апреле украинцы купили 700 электромобилей – ассоциация 13 мая 2021, 15:40
От 976 тысяч гривен: в Украине стартуют официальные продажи популярного электрокара Nissan Leaf 12 мая 2021, 13:00
Tesla увеличила доходы на 74% в первом квартале года 27 апреля 2021, 12:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!