Новости 11 августа: тариф на электроэнергию снизили, в Укрзализныце новый руководитель

О тарифах. Кабинет Министров принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн / кВт при условии потребления до 250 кВт-час в месяц

О назначениях. Кабмин назначил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Александра Камишина, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Об УЗ. Госрегуляторная служба согласовала повышение тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци в два этапа, что в 2021 году принесет ей 10 млрд грн – больше всего изменения повлияют на "Метинвест" Рината Ахметова

Об ІТ. Президент Владимир Зеленский подписал базовый закон о специальном правовом режиме для IT-отрасли "Дія.Сити", который Рада приняла 15 июля 2021 года.

Об экспорте. Министерство торговли США предварительно определило демпинговую маржу при поставках труб нефтегазового сортамента из Украины в размере 30,19%, увеличив его с 7,47%.

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