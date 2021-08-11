Зеленський підписав базовий закон про правовий режим для IT-галузі "Дія. City"

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Президент Володимир Зеленський підписав базовий закон про спеціальний правовий режим для IT-галузі "Дія Сіті", який Рада ухвалила 15 липня 2021 року.

Про це повідомляє Офіс президента.

Підписаний закон - ключовий з трьох законопроєктів, з яких повинен складатися "Дія Сіті" - спеціальний правовий режим для IT-галузі.

"Закон покликаний створити сприятливі умови для ведення інноваційного бізнесу в Україні, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій і талановитих фахівців.

Для стимулювання розвитку цифрової економіки документ запроваджує правовий режим "Дія Сіті" та визначає організаційні, правові й фінансові засади його функціонування", - йдеться у повідомленні.

"Цей правовий режим передбачає спеціальні умови оподаткування, які будуть визначені Податковим кодексом України. Відповідний законопроєкт наразі опрацьовується у Верховній Раді на виконання завдань, визначених в Указі президента № 371 "Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії в Україні", - пояснили в ОП.

Зазначається, що спеціальні умови оподаткування застосовуватимуться до компаній - резидентів "Дія Сіті".

При цьому, стати таким резидентом може юрособа, зареєстрована на території України, яка відповідає низці вимог.

Статус резидента "Дія Сіті" надає уповноважений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки. Закон визначає питання, пов’язані з набуттям та втратою цього статусу.

Правовий режим "Дія Сіті" встановлюється на строк не менш ніж 25 років з дня внесення до реєстру запису про її першого резидента.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування, крім пункту 9 частини четвертої статті 5 (віднесення діяльності постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, до видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму "Дія Сіті").

Цей пункт набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності законом України, що визначає особливості правовідносин у сфері обігу віртуальних активів.

"Робимо все, щоб українські технологічні компанії і стартапи залишалися у своїй країні, мали доступ до ефективних інструментів для зростання і розвитку. А круті продуктові IT-компанії світу вибирали Україну як країну зі здоровою конкуренцією і крутими можливостями.

У свою чергу ми отримаємо за це інвестиції і плюс до економіки. За підрахунками, Дія City допоможе збільшити зростання до 10% частки IT-індустрії у ВВП України", - прокоментував підписання закону мністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

джерело: Telegram Федорова

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Нагадуємо:

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації вирішив направити на розгляд парламенту проєкт ЗУ №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки України" (про Дія City) у новій редакції.

Основний законопроєкт про Дія City №4303 прийняли у першому читанні 15 квітня.

У другому читанні та в цілому - 15 липня.

Спеціальний правовий режим "Дія City" допоможе збільшити доходи від IT з 6 мільярдів до 16,5 мільярда доларів до 2025 року, а кількість працівників – з 200 тисяч до 450 тисяч, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Економічна правда