США підвищать мита на нафтогазові труби з України в 4 рази

Міністерство торгівлі США попередньо визначило демпінгову маржу при поставках труб нафтогазового сортаменту з України в розмірі 30,19%, збільшивши його з 7,47%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з публікацією Мінторгу США в Federal Register, дослідження поставок труб проводилося з 10 липня 2019 року по 30 червня 2020 року.

При цьому попередньо було визначено, що труби компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука в цей період реалізовувалися нижче нормальної ціни. Відомство запросило зацікавлені сторони прокоментувати ці попередні результати.

Остаточне рішення щодо можливого збільшення антидемпінгового мита має бути прийнято не пізніше, ніж через 120 днів з моменту даного повідомлення, якщо не буде ухвалено рішення про пролонгацію термінів.

Нагадаємо, в липні 2019 року Мінторг США скасував підписану в липні 2014 року і пролонговану пізніше угоду з групою "Інтерпайп" про припинення антидемпінгового розслідування щодо труб в обмін на цінові зобов'язання за рівнем поставок даної продукції на територію країни.

При цьому зазначалося, що в грудні 2018 року "Інтерпайп" запросив продовження ухваленої в 2014 році угоди ще на п'ять років, до 10 липня 2024 року. Але Департамент торгівлі США відмовив в цьому через заперечення американських виробників труб.

В рамках угоди "Інтерпайп" здійснював продаж нафтогазових труб за справедливими ринковими цінами – мінімальні ціни на таку продукцію погоджує Мінторг США. Таким чином, угода дозволяла уникнути демпінгу цін і припиняла дію мита в розмірі 7,47%, введеного за підсумками антидемпінгового розслідування проти ряду країн-імпортерів сталевих труб, в тому числі України.

Дане мито було встановлено як для підприємств групи "Інтерпайп" (Interpipe Europe S.A., "Інтерпайп-Україна", "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)" і "Інтерпайп Ніко-Тьюб"), так і для всіх інших українських підприємств.